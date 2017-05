Αυτοκίνητο χτύπησε οπαδό σε επεισόδια στην Λεμεσό (vids)

Why do i hate football? THIS IS WHY! #limassol #fanfight #football #footballfan #footballfanfights #car #fire #fireworks #cyprus #ihatefootball #idiots #limassolfootballfans #кипр #лимассол #футбол #футбольныефанаты #дракафанатов #сбили #фаер #идиоты #ненавижуфутбол

A post shared by Tatjana (@tashatarakasha) on May 23, 2017 at 11:30am PDT