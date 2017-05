Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Η Παρί ανακοίνωσε τη νέα εντός έδρας εμφάνισή της ενόψει της νέας σεζόν. Σχεδιασμένη από τη Nike, θα έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με την παραδοσιακή.

The new PSG home kit, disastrous. What was Nike thinking? pic.twitter.com/ktVkfiBEW7

— IDontLikeSpurs (@IDontLikeSpurs) May 23, 2017