Ο Τόμορι έκανε κάκιστο γύρισμα προς τον πορτιέρο των «λιονταριών», Χέντερσον, ο οποίος βρισκόταν εκτός εστίας και εκτός τροχιάς της μπάλας, με αποτέλεσμα να τη μαζέψει από τα δίχτυα του στο 59ο λεπτό του αγώνα με τη Γουϊνέα, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 1-1 ελάχιστα μετά το γκολ με το οποίο ο Κουκ είχε δώσει το προβάδισμα στους Άγγλους.

Disaster for @England!

A misunderstanding at the back gifts Guinea an equaliser pic.twitter.com/zB2bYGNLJI

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 23, 2017