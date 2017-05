Σοκαρισμένη δηλώνει η UEFA από το τρομοκρατικό χτύπημα

Τουλάχιστον 19 νεκροί και 50 τραυματίες είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε στην Manchester Arena σε συναυλία της ποπ τραγουδίστριας Αριάνα Γκράντε.

Η Αστυνομία της Βρετανίας κάνει λόγο για τρομοκρατική επίθεση που πιθανότατα προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας.

Η UEFA, από νωρίς το πρωί, έστειλε το μήνυμά της στο twitter, γράφοντας:

«Είμαστε σοκαρισμένοι από την επίθεση που σημειώθηκε στο Μάντσεστερ. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων κι εκείνους στους οποίους είχε άσχημο αντίκτυπο το γεγονός αυτό...».

UEFA is shocked by last night's attack in Manchester. Our thoughts are with the victims and the families of those affected.

— UEFA (@UEFA) May 23, 2017