Τα μηνύματα ομάδων και παικτών για την επίθεση στο Μάντσεστερ (pics)

Η τραγωδία στο Μάντσεστερ, με τις εκρήξεις στη «Manchester Arena» τα ξημερώματα της Τρίτης (23/5), που οδήγησαν στο θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 60, συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες και κυριαρχεί στην επικαιρότητα.

Μέσω Twitter, άνθρωποι και παράγοντες του ποδοσφαίρου εκφράζουν τη λύπη και τη συμπαράστασή τους στα θύματα και τους πληγέντες.

«Προς μεγάλη μας λύπη μάθαμε για όσα φρικτά συνέβησαν στη Manchester Arena. Η καρδιά μας είναι μαζί με τα θύματα και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της πόλης», ανέφερε η Μάντσεστερ Σίτι μέσω του επίσημου λογαριασμού της, ενώ ο αρχηγός των «πολιτών», Βινσέντ Κομπανι, έγραψε: «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι μια ημέρα στεναχώριας για την σπουδαία πόλη του Μάντσεστερ».

Ο Γκάρι Λίνεκερ αρκέστηκε να αναφέρει: «Απαίσια νέα για την υπέροχη πόλη του Μάντσεστερ. Η σκέψη μου είναι μαζί με όσους επλήγησαν», ενώ ο Ρίο Φέρντιναντ εξέφρασε την ευχή του να είναι όλοι όσοι βρέθηκαν στη συναυλία ασφαλείς.

It's with great sadness we hear of the terrible events at the Arena. Our hearts go out to all affected and to our city's emergency services. — Manchester City (@ManCity) 23 Μαΐου 2017

I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. It's a sad day for the great city of Manchester. #Unity — Vincent Kompany (@VincentKompany) 22 Μαΐου 2017

Truly awful news from the great city of Manchester. Thoughts are with all those affected. — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 Μαΐου 2017

Just heard the news what's happening in Manchester.. hope everyone safe & sound! — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 22 Μαΐου 2017