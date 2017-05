Κρένκε: «Δεν πρόκειται να πουλήσω την Άρσεναλ»

Live Streaming στα κορυφαία πρωταθλήματα & Cash out για τον έλεγχο κάθε στοιχήματος (21+)!

Έπειτα από την κόντρα τους με τον Αρσέν Βενγκέρ, οι οπαδοί των «κανονιέρηδων» ανοίγουν... μέτωπο και με το μεγάλο αφεντικό της ομάδας.

Λίγο μετά το παιχνίδι της Κυριακής με την Έβερτον, από τις εξέδρες του «Έμιρεϊτς» ακουγόταν σύνθημα με το οποίο ο κόσμος του λονδρέζικου συλλόγου απαιτούσε την παραχώρηση των μετοχών από τον Σταν Κρένκε.

Ο τελευταίος, ως μεγαλομέτοχος και γνωρίζοντας τα περί προσφοράς του Άλισερ Ουσμάνοφ για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου έναντι 1 δισεκατομμυρίου λιρών, ξεκαθάρισε πως: «Ούτε υπάρχει πρόθεση, αλλά ούτε και πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε πρόθεση πώλησης των μετοχών».

Stan Kroenke, Get out of our club pic.twitter.com/9OectsKcR2

— gunnerblog (@gunnerblog) May 21, 2017