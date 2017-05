Με έναν μάλλον υπερβολικό τρόπο πανηγύρισε ο Μοράτα την κατάκτηση του 33ου πρωταθλήματος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο επιθετικός της «βασίλισσας» έκανε τάκλιν σε σεκιούριτι της ομάδας, θέλοντας έτσι να δείξει τον ενθουσιασμό του.

Morata "ritual" celebration with a tackle on a security member of the team pic.twitter.com/W1895pKYsH

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) May 21, 2017