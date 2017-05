Η αποθέωση για τους πρωταθλητές στη Μαδρίτη κι η υπόσχεση του Ρονάλντο! (pics & vids)

Η Ρεάλ νίκησε με 2-0 στη Μάλαγα, κατέκτησε το πρωτάθλημα και το ραντεβού με τους οπαδούς δόθηκε στο γνωστό μέρος: στην πλατεία Cibeles.

Εκεί, οι οπαδοί της βασίλισσας υποδέχθηκαν τους παίκτες ώστε να πανηγυρίσουν μαζί.

Οι θριαμβευτές ήτα στην οροφή του πούλμαν μαζί με το τρόπαιο και απ' όπου περνούσαν φυσικά γνώριζαν την αποθέωση για την κατάκτηση του 33ου πρωταθλήματος.

Μάλιστα, ο Ρονάλντο ανανέωσε το ραντεβού με τον κόσμο για να γιορτάσουν όλοι μαζί την κατάκτηση του Champions League.

Cibeles right now while waiting for the team, Hala Madrid ! pic.twitter.com/2hzaBhOMyM

Cristiano: "I promise that we will return in a few days to celebrate another CL" pic.twitter.com/fKKlZKGpS0

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) May 22, 2017