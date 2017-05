Οι Μπλε στην κορυφή της Premier League! (pics&vids)

Οι Μπλε έκαναν ρεκόρ με 30 νίκες σε 38 ματς, ενώ ο Κόντε πλησίασε την υπερ-ομάδα του Μουρίνιο (τη σεζόν 2004-05 συγκέντρωσε 95 β.), αφού συγκέντρωσε 93 βαθμούς! Το Στάμφορντ Μπριτζ πανηγυρίζει την απίθανη επιστροφή της Τσέλσι στην κορυφή, έπειτα από μια εφιαλτική περσινή σεζόν, όταν και είχε βρεθεί στη 10η θέση. Δείτε video και φωτογραφίες της απονομής, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στον εμβληματικό αρχηγό Τζον Τέρι! «Είναι μια από τις δυσκολότερες ημέρες της ζωής μου» τόνισε ο Τέρι.

The Premier League trophy is back where it belongs! #ChelseaChampions pic.twitter.com/AVWkXKcvEg

John Terry rounds off an emotional speech by pledging to come back to Chelsea & leading the chants of 'Antonio' #cfc pic.twitter.com/50dzVa5OAh

— Liam Twomey (@liam_twomey) May 21, 2017