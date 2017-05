Αήττητο πρωτάθλημα έπειτα από 99 χρόνια η Σέλτικ! (vid)

Live Streaming στα κορυφαία πρωταθλήματα & Cash out για τον έλεγχο κάθε στοιχήματος (21+)!

Η Σέλτικ κέρδισε με 2-0 την Χαρτς για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και κατέκτησε αήττητη τον τίτλο. Αυτό είχε να συμβεί για τους Κέλτες από τη σεζόν 1987-88! Η ομάδα του Ρότζερς έκανε εντυπωσιακή σεζόν, έχοντας 30 βαθμούς διαφορά στην κορυφή από τη δεύτερη Αμπερντίν.

Ιστορία έγραψε και ο Κόλο Τουρέ, ο οποίος κατέκτησε το δεύτερο αήττητό του πρωτάθλημα μετά από εκείνο με την Άρσεναλ στην Αγγλία τη σεζόν 2003-04.

Congratulations @celticfc for their first unbeaten season in over 100 years

Kolo Toure has done it twice in his career! pic.twitter.com/tJCZxzRDjp

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 21, 2017