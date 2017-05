Μαγεύει ο ξάδερφος του Νάνι και... ετοιμάζεται για ντεμπούτο με τη Γιουνάιτεντ! (vid)

Ο μικρός συμμετείχε στις προπονήσεις των «κόκκινων διαβόλων» τις τελευταίες δύο μέρες, λόγω και της πρόθεσης του Ζοσέ Μουρίνιο να δώσει ευκαιρίες στο σημερινό ματς με την Κρίσταλ Πάλας και να ξεκουράσει παίκτες για τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ, την Τετάρτη στη Στοκχόλμη.

Παίξε νόμιμα στοίχημα από υπολογιστή ή κινητό με μεγάλες αποδόσεις (21+).

Ο Άνχελ Γκόμες, εκτός του ότι είναι ξάδερφος του άλλοτε άσου της Γιουναίτεντ, Νάνι, είναι γιος του Ζιλ, που έφτασε μέχρι την εθνική Ελπίδων της Πορτογαλίας και έπαιξε μαζί με τους Φίγκο και Ρουί Κόστα σε μικρή ηλικία.

Δείτε τον εν δράσει:

TEKKERS: 16 year-old wonderkid Angel Gomes that is set to make his Premier League debut for Man United today.

( @ffdtvonline) pic.twitter.com/UlrHQ1hrNP

— SPORF (@Sporf) May 21, 2017