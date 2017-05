Μεγάλο fail από τον Τσάμπι Αλόνσο στο... μπυρόλουτρο (vid)

Ο Αλόνσο, μαζί με τον Λαμ, έπαιξαν το τελευταίο ματς της επαγγελματικής τους καριέρας, το απόγευμα του Σαββάτου στη νίκη της Μπάγερν Μονάχου απέναντι στη Φράιμπουργκ με το τελικό 4-1.

Ακολούθησε η φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου, με τους δύο ποδοσφαιριστές να είναι τα κεντρικά πρόσωπα και να σηκώνουν μαζί τη «σαλατιέρα», γιορτάζοντας φυσικά με το γνωστό... μπυρόλουτρο στον αγωνιστικό χώρο.

Παρά τα όσα έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο, ο Τσάμπι Αλόνσο κρατούσε το μεγάλο... fail για το φινάλε!

Δείτε :

Xabi Alonso's long range passing is much more accurate than his beer throwing pic.twitter.com/DCsGl0BnOy

— Yu (@YucciMane) May 20, 2017