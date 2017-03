To ποδοσφαιρικό «αντίο» στο θύμα του Γουέστμινστερ (vid)

Ο Πάλμερ ήταν ένα από τα τέσσερα θύματα που κατέληξαν στην τρομοκρατική επίθεση του Γουέστμινστερ, αφού μαχαιρώθηκε από τον δράστη. Η αγαπημένη του Τσάρλτον, στην οποία είχε εισιτήριο διαρκείας, τον αποχαιρέτησε με ένα κασκόλ στη θέση που καθόταν στο «Valley» και ανακοίνωσε πως θα αναζητήσει κι άλλους τρόπους να τιμήσει τη μνήμη του στη διάρκεια αγώνα. «Ο Κιθ ήταν ένας πραγματικός ήρωας που θα λείψει από όλους στην οικογένεια της Τσάρλτον και όλοι στο σύλλογο θα ήθελαν να εκφράσουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του αυτές τις δύσκολες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύλλογος.

As an immediate tribute to hero Keith, a red and white scarf has been placed on the seat which he occupied for many years... #cafc pic.twitter.com/iKZkQufC6i

— Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) March 23, 2017