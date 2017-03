Διέρρευσαν οι νέες φανέλες της Άρσεναλ για τη σεζόν 2017-18. Η εντός έδρας εμφάνιση δεν θα έχει μεγάλες διαφορές με την φετινή και αναμένεται να είναι η κλασική κόκκινη. Η εκτός έδρας από την άλλη θα είναι μπλε, ενώ πριν από λίγες ημέρες διέρρευσε και η τρίτη φανέλα των κανονιέρηδων, που θα είναι μαύρη με μία... ροζ νότα.

