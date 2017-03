Ανακοίνωσε το νέο γυμναστή ο Αστέρας Τρίπολης

Η ανακοίνωση του Αστέρα:

Η ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με το γυμναστή Παντελή Παντελόπουλο.

Ο Παντελής Παντελόπουλος γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1971 στην Καλαμάτα και αυτή είναι η δεύτερη φορά που εργάζεται στον ΑΣΤΕΡΑ. Η πρώτη ήταν τη σεζόν 2003-2004!

Ο γυμναστής του ΑΣΤΕΡΑ συνεργάστηκε με τον προπονητή της ομάδας μας Στάικο Βεργέτη, στην ομάδα της Νέας Σαλαμίνας στην Κύπρο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

"Είναι μεγάλη μου χαρά να επιστρέφω μετά από 12 χρόνια σε μια ομάδα που την έζησα όταν άρχιζε να χτίζει το μύθο της. Είμαι περήφανος για όλα αυτά που έχει κατακτήσει εδώ και χρόνια και ο ΑΣΤΕΡΑΣ και από το πόστο μου θα δουλέψω σκληρά έτσι ώστε η ομάδα να φτάσει και πάλι όσο πιο ψηλά γίνεται... Τα όσα της αξίζουν είναι γνωστά και δεδομένα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όσους επέλεξαν να μου δώσουν την ευκαιρία να εργαστώ στον ΑΣΤΕΡΑ."

Οι μεγαλύτεροι αγώνες στην Sportingbet. Παίξε νόμιμα με πριμ 5% στο Παναθηναϊκός - Αρμάνι.

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1997-2000: Συνεργασία ως προπονητής και γυμναστής (παιδικές-εφηβικές) με την Ακαδημία ποδοσφαίρου: "Polisportiva Armonia".

2000-2001: Βοηθός προπονητή και γυμναστής στην ΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑ / Γυμναστής στην ομάδα ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΠΑΣ ΠΑΕ

2001-2002: Βοηθός προπονητή και γυμναστής στον ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΕ

2002-2003: Γυμναστής στον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

2003-2004: Γυμναστής στον ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ / Γυμναστής στον ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΕ

2004-2005: Γυμναστής στον ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΕ

2005-2006: Γυμναστής στην Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

2007-2008: Γυμναστής στην Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ

2008-2009: Γυμναστής στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ / Γυμναστής στην Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2009-2010: Γυμναστής στην Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

2010-2011: Γυμναστής στην Π.Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑ

2011-2012: Γυμναστής στην Π.Α.Ε. A.E.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗ

2012-2013: Γυμναστής στην Π.Α.Ε. A.E.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗ

2013-2014: Γυμναστής στην Π.Α.Ε. ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

2015-2016: Γυμναστής στην Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

2016-2017: Γυμναστής στην ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (1η Εθνική Κατηγορία Κύπρου)

- See more at: http://www.asterastripolis.gr/first-team/1282-o-pantelis-pantelopoulos-n...