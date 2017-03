Σβαϊνστάιγκερ: «Μακάρι να έκανα περισσότερα...» (vid)

Ο Γερμανός μέσος αποχωρεί οριστικά από τους «κόκκινους διαβόλους» δίχως να έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ζοσέ Μουρίνιο, όμως, ακόμα και γι' αυτόν, είχε έναν καλό λόγο να πει, προτού αφήσει την Αγγλία για τις νέες ποδοσφαιρικές εμπειρίες στις ΗΠΑ.

Στο μήνυμά του αναφέρει:

«Αγαπητοί οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αποφάσισα να μετακομίσω στη Chicago Fire. Μακάρι να μπορούσα να κάνω περισσότερα για εσάς, αλλά ήταν η ώρα για μια μεγάλη αλλαγή... Σας ευχαριστώ για την τρομερή στήριξή σας, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Είμαι περήφανος που ήμουν μέλος της ομάδας που κατέκτησε πέρυσι το Κύπελλο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκα στην ομάδα και τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους συνυπήρξα στο ρόστερ. Είμαι σίγουρος ότι ο Ζοσέ Μουρίνιο θα καταφέρει να κατακτήσει τίτλους με τη Γιουνάιτεντ και εύχομαι τα καλύτερα».

Thanks to all fans, the whole staff and my teammates of @ManUtd! I will never forget my time with the club, but now it’s time for a change! pic.twitter.com/zYn2o5Cjsk

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) March 21, 2017