Ο Ρόμπεν γίνεται αλλαγή και... σκάνε στα γέλια στον πάγκο! (vid)

Το γκολ του Μίλερ στο 63' έδωσε τη νίκη στην Μπάγερν Μονάχου μέσα στην έδρα της Γκλάντμπαχ.

Στο 85', ο Ρόμπεν, έγινε αλλαγή από τον Αντσελότι, με τον Ολλανδό να μην είναι και τόσο ικανοποιημένος από την απόφαση αυτή. Γι αυτό και έδωσε το χέρι του νευριασμένα τόσο στον συμπαίκτη του όσο και στον Ιταλό.

Ε, δεν ήθελε και πολύ οι Ριμπερί, Αλόνσο και λοιποί συμπαίκτες του να το... διασκεδάσουν.

Bayern bench laughing at Robben being frustrated after being subbed off. pic.twitter.com/ZmYW7LyxVX

— J. (@JojoCule) March 19, 2017