Μέσι, ο άνθρωπος των 40+ γκολ!

Ο Λιονέλ Μέσι βρήκε δύο φορές δίχτυα στο ματς της Μπαρτσελόνα με την Βαλένθια, κάτι που κάνει για 100ή φορά με τη φανέλα των μπλαουγκράνα (!), έφτασε τα 25 γκολ στο πρωτάθλημα, όμως το ρεκόρ είναι άλλο. Ο Αργεντίνος έγινε ο πρώτος παίκτης της La Liga, που σκοράρει 40+ γκολ σε όλες τις διοργανώσεις για οχτώ διαδοχικές σεζόν! Ακόμη ένα ρεκόρ στη μακρά λίστα των επιτευγμάτων του…

40 - Lionel Messi is the only La Liga player to reach 40 goals in each of the last eight seasons in all competitions. Extra-terrestrial. pic.twitter.com/rp8nmC83XV

— OptaJose (@OptaJose) March 19, 2017