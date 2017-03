Οπαδοί της Σίτι κατά της «Sun»

Με το μήνυμα «το Χίλσμπορο θα μπορούσε να είχε συμβεί στον καθένα» οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι θα αναρτήσουν πανό στο ματς με την Λίβερπουλ κατά της εφημερίδας «Sun», ως κίνηση αλληλεγγύης για τα όσα άσχημα είχαν γραφτεί μετά την τραγωδία του Χίλσμπορο.

Hillsborough could've happened to anyone. The lies could have been about us. Some things are bigger than football pic.twitter.com/cmUWDFc3IC

— 1894 Group_MCFC (@1894Group_MCFC) March 19, 2017