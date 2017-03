Ο Σλοβάκος αμυντικός, «κουβάλησε» τη μπάλα από το χώρο του κέντρου, από τη στιγμή που βρήκε γήπεδο για να τρέξει και με δεξί σουτ, αν και το τελείωμα δεν ήταν ιδανικό, νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρο για να ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1.

Δείτε το εξαιρετικό γκολ του πρώην άσου της Λίβερπουλ:

And now we bring you a long-range solo goal from....Martin Skrtel?! pic.twitter.com/tmQEhewdBw

— Planet Fútbol (@si_soccer) March 17, 2017