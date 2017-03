Ποδοσφαιριστής ευχαριστεί δημόσια τη σύζυγο και ... την ερωμένη του! (vid)

Δεν έχει σημασία ποιον αντιμετώπισαν οι Free State Stars της μαύρης ηπείρου.

Δεν έχει σημασία πόσο ήρθε το σκορ.

Δεν έχει σημασία πόσα γκολ πέτυχε ο Ανάς.

Ο... μικρός, αυτός, Θεούλης, στο flash interview αμέσως μετά την αναμέτρηση και έχοντας αναδειχθεί man of the match, τόνισε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου... και την κοπέλα μου. Εννοώ τη σύζυγό μου! Τη σύζυγό μου! Σε αγαπώ...»!

Mohammed Anas collects his MOTM award...Then thanks his wife AND is girlfriend

pic.twitter.com/FctbJxrsjp

— Foul Throw (@foulthrownet) March 18, 2017