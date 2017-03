Μήνυμα και από τον Ρονάλντο για τα παιδιά στην Συρία (pic)

«Σώστε τα Παιδιά στη Συρία». Με αυτό το απλό μήνυμα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εκφράζει την ανησυχία του για τα παιδιά στην Συρία, όπως κι ο Λιονέλ Μέσι.

«Σκέφτομαι τα παιδιά της Συρίας, όπως τον Ομάρ, ο οποίος ονειρευόταν να γίνει κουρέας», έγραψε ο Πορτογάλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σώστε τα Παιδιά στη Συρία», είπε ο Πορτογάλος, που μαζί με το γιο του φωτογραφίζονται μαζί με μία εικόνα του παιδιού.

Today I think of Syrian kids like Omar* who drew his dream of being a barber. #SaveSyriasChildren @SavetheChildren pic.twitter.com/8Ca2B5SbXh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 15, 2017