Πανδαισία θεάματος στη φετινή φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς στους 16 αγώνες που έγιναν μπήκαν συνολικά 62 γκολ, δηλαδή 3.88 σε κάθε αναμέτρηση. Καθόλου άσχημα θα λέγαμε...

ROUND OF 16

Games: 16

Goals: 62

Average per game: 3.88

That's why we love the #UCL pic.twitter.com/x87Ll6wWzn

— Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2017