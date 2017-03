Ο Μπουχαλάκης ανέβασε μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φορώντας μπλουζάκι που γράφει "Tell us your story" (πες μας την ιστορία σου) από το συγκεκριμένο θεραπευτικό κέντρο.

Ακολουθηστε και στηρίξτε και εσεις το θεραπευτικο κέντρο εξαρτημένων "Αυτογνωσία" @aytognosia_apexartisi_ Μπορεί να σωθεί μια ζωή. Στηριζουμε αυτή την καμπάνια ενημέρωσης για προβλήματα εθισμού "Πες μας την δική σου ιστορία"www.aytognosia.com Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andreas Bouchalakis (@bouchalakis) στις Μάρ 15, 2017, 4:38πμ PDT