Χάκαραν το twitter της Ντόρμτουντ! (pic)

Τούρκοι χάκερς έκαναν οργανωμένη επίθεση σε διάφορους επιφανείς λογαριασμούς στο twitter και ανάμεσά τους ήταν και εκείνος της Ντόρμουντ. Κάποια στιγμή, λοιπόν, εμφανίστηκε ένα μήνυμα στα τουρκικά, που έγραφε: «Ναζί Γερμανία, Ναζί Ολλανδία, ένα μικρό οθωμανικό χαστούκι για σας, θα σας δούμε στις 16 Απριλίου».

Τότε είναι που θα γίνει το δημοψήφισμα που έχει προαναγγείλει ο Ερντογάν. Η Ντόρτμουντ έσπευσε αμέσως να σβήσει το επίμαχο tweet και ευχαρίστησε τους χρήστες που της το γνωστοποίησαν.

Thanks for all your hints! We immediately deleted the tweet, which obviously was the result of a severe attack from outside.

— Borussia Dortmund (@BVB) March 15, 2017