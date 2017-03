Έκανε βουτιά και η αντίπαλη ομάδα τον ξεφτίλισε στο twitter! (vid)

Οι Γκάλαξι υποδέχθηκαν το Πόρτλαντ για τη δεύτερη αγωνιστική του MLS, με τους φιλοξενούμενους να κερδίζουν με 1-0. Ο Τσάλα ήταν ο μοναδικός σκόρερ, αλλά έκλεψε τις εντυπώσεις για άλλον λόγο. Ο Βαν Ντάμε αποβλήθηκε για τους γηπεδούχους από το πρώτο μέρος, με την πρώτη κίτρινη να έρχεται έπειτα από μεγαλοπρεπέστατη βουτιά του Τσάλα! Οι Γάλαξι, λοιπόν, πήραν την πρωτοβουλία και έφτιαξαν το παρακάτω βίντεο για να δείξουν πόσο αδικήθηκαν... Το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.

are we doing this right? #shootingstars #memes pic.twitter.com/8wds3Wnop8

— LA Galaxy (@LAGalaxy) March 13, 2017