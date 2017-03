Ξέσπασμα του Μουρίνιο για τον Πογκμπά! (vid)

Ο Γάλλος μέσος, η ακριβότερη μεταγραφή αυτή τη στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχει δυσκολευθεί αρκετά να δώσει όσα θα μπορούσε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το ποσό έναντι του οποίου επέστρεψε στους «κόκκινους διαβόλους», ξεπερνώντας φυσικά τα 100 εκατ.ευρώ, του πρόσθεσαν επιπλέον βάρος στους ώμους και ακόμα δεν έχει ανταποκριθεί όπως θα έπρεπε στο αγωνιστικό σκέλος.

Το βράδυ της Δευτέρας, ήταν... εξαφανισμένος στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στον προημιτελικό Κυπέλλου με την Τσέλσι, αυτό έδωσε αφορμή στον βρετανικό Τύπο να του ασκήσει εκ νέου δριμεία κριτική, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να ξεσπά στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του εντός έδρας επαναληπτικού με τη Ροστόφ για τους «16» του Γιουρόπα Λιγκ.

«Ο κόσμος χάνει τις αξίες του. Ο φθόνος αυξάνεται και φοβάμαι πολύ για τις επόμενες γενιές αν συνεχιστεί η ζωή προς αυτή την κατεύθυνση... Δεν φταίει ο Πολ που παίρνει δεκαπλάσιο μισθό απ' ότι έπαιρναν στο παρελθόν εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Δεν φταίει ο Πολ που ορισμένοι σχολιαστές έχουν προβλήματα στη ζωή τους και χρειάζονται το παραμικρό κέρμα για να λύσουν τα προβλήματά τους τη στιγμή που ο Πολ είναι εκατομμυριούχος.

Είναι παιδί που του αξίζει σεβασμός. Η οικογένειά του αξίζει σεβασμό. Έχουν δουλέψει πολύ οι γονείς του για να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα πιάτο φαγητό όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι ένα παιδί που δούλεψε πολύ για να χτίσει την καριέρα του στη Γιουνάιτεντ, που δεν φοβήθηκε την αλλαγή και τα νέα δεδομένα σε μια νέα χώρα για να βρει καλύτερες συνθήκες. Ένα παιδί που έφτασε στην κορυφή χωρίς να του χαριστεί τίποτα.

Τα πράγματα στη ζωή οδεύουν προς μια κατεύθυνση που με φοβίζει γιατί υπάρχουν παντού ζήλια και φθόνος. Είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του που χέσ^Τ#$@ για την άποψη του καθενός».

