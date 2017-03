Άλλη ήταν η αφορμή που αρπάχτηκαν Κόντε και Μουρίνιο (vid)

Στο πρώτο ημίχρονο του προημιτελικού Κυπέλλου, στο Λονδίνο, Μουρίνιο και Κόντε λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια, με τον Ιταλό να εμφανίζεται έξαλλος και να υψώνει τρομερά τη φωνή του, απόρροια του πάθους με το οποίο ζει κάθε ματς.

Στο παιχνίδι της Δευτέρας, λοιπόν, ο λόγος που οι δύο προπονητές ήρθαν σε αντιπαράθεση έμοιαζε να είναι το παράπονο που εξέφρασε ο «special one» για το σφύριγμα σε σκληρό μαρκάρισμα του Άσλεϊ Γιάνγκ στον Μόουζες, με τον Κόντε να τρελαίνεται πολύ περισσότερο όταν η μπάλα ήρθε κατά πάνω του, από την κλωτσιά που της έδωσε ο Μουρίνιο προς το μέρος του.

Δείτε το βίντεο που αποσαφηνίζει την κατάσταση:

How many titles, Jose?!

Mourinho had a message for Chelsea's fans last night #CHEMUN #bbcfacup pic.twitter.com/gORyTSrUmL

