Η ομάδα από την τρίτη κατηγορία της Βραζιλίας έκανε την αντίπαλό της, με την οποία τις χωρίζουν δύο «στρώματα» στο ποδόσφαιρο της χώρας, να μην μπορεί να της πάρει τη μπάλα και να καταλήγει να τη μαζεύει από το βάθος της εστίας της, αφού δέχθηκε γκολ στο φινάλε της επίθεσης.

The moment a third division team in Brazil turned into FC Barcelona

[: @Esp_Interativo] pic.twitter.com/uIa3Q0QZcH

— Bleacher Report UK (@br_uk) March 14, 2017