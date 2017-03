Το πάτημα του Ρόχο στον Αζάρ (vid)

Μετά τα όσα συνέβησαν με τους Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και Τάιρον Μινγκς που... έπαιξαν ξύλο στο πρόσφατο ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Μπόρνμουθ, έρχεται ακόμα μια φάση την οποία κατά πάσα πιθανότητα θα εξετάσει η Ομοσπονδία της Αγγλίας.

Ο Μάρκος Ρόχο, στον προημιτελικό Κυπέλλου με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», πάτησε τον Εντέν Αζάρ όταν εκείνος ήταν πεσμένος στο έδαφος, όμως δεν τιμωρήθηκε από τον Μάικλ Όλιβερ.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Rojo stamp on Hazard...just in case anybody at the FA missed it..?...everybody Re tweet..another pic.twitter.com/R1VVgmVAgV"

— Mike Peck (@mpecky61) March 13, 2017