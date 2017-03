Ο απολυμένος τερματοφύλακας της Σάτον πουλάει... πίτες!

Η κάμερα έπιασε τον Σουέιν Σο να τρώει μία πίτα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Σάτον με την Άρσεναλ για το Κύπελλο. Όπως αποδείχθηκε, ο... χοντρός κίπερ το έκανε, γνωρίζοντας ότι προσφέρονται αποδόσεις για αυτή του την ενέργεια, κάτι που οδήγησε στην απόλυσή του. Έτσι, τώρα είπε να πιάσει δουλειά... βοηθώντας ένα μαγαζί να τις πουλήσει! «Ο απολυμένος από τη Σάτον τερματοφύλακας μου σερβίρει την πίτα μου σήμερα. Πουλάει μία, τρώει μία», έγραψε στο twitter o ιδιοκτήτης του καταστήματος.

#wayneshaw Sutton sacked keeper is serving my pies today. Sells one, eats one...@TheSun @LOFansTrust Come on down and help the cause. pic.twitter.com/Oan7GadOyG

— Pieter Hak (@lotusunbeam) March 11, 2017