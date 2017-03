Έκανε 10’ να ετοιμαστεί για να μπει αλλαγή! (vid)

Ο Ουνάι Έμερι είδε τον Μενιέ να τραυματίζεται στον αστράγαλο στην αναμέτρηση της Παρί με την Λοριάν και ζήτησε από τον Οριέ να ετοιμαστεί για να περάσει αλλαγή. Ο Ιβοριανός, όμως, έκανε απίθανα πράγματα στον πάγκο και τελικά πέρασε στο ματς 10’ αργότερα, προκαλώντας διάφορα σχόλια!

Serge Aurier spent 8m30s to prepare to come on as a sub vs. Lorient last night

He really doesn't give a sh*t! pic.twitter.com/KVXWn5ntz3

