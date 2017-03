Ο 32χρονος στόπερ πήγε να δώσει το χέρι του σε έναν νεαρό στην εξέδρα, όμως, εκείνος είχε άλλες προθέσεις και τον κορόιδεψε, με αποτέλεσμα να τον ... εξαγριώσει.

Και η αλήθεια είναι πως τρομοκρατεί το εκνευρισμένο ύφος του Μερτεσάκερ...

Per Mertesacker is owned (via @SantCazorIa) pic.twitter.com/JL766EXcXN

— 101 Great Goals (@101greatgoals) March 13, 2017