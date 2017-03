Νίκη με γκολ Βέργου η Καστίγια (vid)

Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που βρίσκει δίχτυα για την Καστίγια ο Νίκος Βέργος. Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 35’ στο ματς με την Θαμούδιο και αυτό το γκολ έμελλε να είναι το μοναδικό της αναμέτρησης, με την... μικρή βασίλισσα να φτάνει στη νίκη με 1-0. Ο Βέργος σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από εντυπωσιακή προσπάθεια του Φέμπας.

Some crazy good link-up play between Quezada and Febas before Nikos makes it 1-0 for Castilla. pic.twitter.com/WvxjZDijj2

— Kiyan Sobhani (@KiyanSo) March 12, 2017