Εκρηκτικός ο capitano της Ιντερ, διέλυσε μόνος του την Αταλάντα στον αγώνα του Meazza και έχει πλέον 20 γκολ και 8 ασίστ στη φετινή Serie A....

Mauro Icardi's first goal from inside the San Siro #InterAtalanta pic.twitter.com/VtvJdkgXoO

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) March 12, 2017