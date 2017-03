Η Λίνκολν έζησε το παραμύθι της στο «Έμιρεϊτς» (pics & vid)

Στα ερασιτεχνικά στρώματα του αγγλικού ποδοσφαίρου αλλά με πυγμή και αθλητικό θράσος, η Λίνκολν έκανε ιδιαίτερη τη φετινή αγωνιστική περίοδο με την πορεία που πραγματοποίησε στο Κύπελλο Αγγλίας, φτάνοντας μέχρι και το «Έμιρεϊτς» για το παιχνίδι με την Άρσεναλ.

Με 9.000 κόσμο στις εξέδρες του γηπέδου των «κανονιέρηδων», σε ένα τρομερό απόγευμα για εκείνους αλλά και για τα μέλη της ομάδας, ο Κόουλεϊ και οι ποδοσφαιριστές του κατάφεραν να γράψουν ακόμα μια από τις όμορφες ιστορίες του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού με το φετινό τους επίτευγμα.

Έχοντας καταφέρει στην πορεία της μέχρι τα προημιτελικά να δείξει το stop σε ομάδες όπως οι Όλνταμ, Ίπσουϊτς, Μπράιτον και Μπέρνλι, η Λίνκολν αποχώρησε από το γήπεδο της Άρσεναλ με σκυμμένο το κεφάλι αλλά με εμπειρία και στιγμές που έκαναν την πρόκριση η οποία χάθηκε, να φαίνεται τόσο απλή και ασήμαντη...

«Παλέψαμε στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης, όμως εμείς είχαμε 9.000 οπαδούς παγκόσμιας κλάσης στην εξέδρα καθώς νίκησαν τους υπόλοιπους της Άρσεναλ» ανέφερε ο τεχνικός της ομάδας που χειροκροτούσε συγκινημένος στο φινάλε τον κόσμο.

