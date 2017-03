Γκολάρα από το... σπίτι του ο Ντουντού! (vid)

Ενα από τα ομορφότερα γκολ στα γήπεδα της Βραζιλίας σημειώθηκαν στο Παλμέιρας-Σάο Πάουλο για το Παουλίστα.

Οι γηπεδούχοι επικράτησαν 3-0 αλλά το γκολ που «έκλεψε την παράσταση» ήταν αυτό του Ντουντού.

Με τον Ντένις να είναι εκτός εστίας, πήρε την μπάλα από τα πλάγια μακριά από την περιοχή, «όπλισε» το πόδι του και άνοιξε το σκορ. Σίγουρο ο Ροζέριο Σένι, που ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της Βραζιλίας θα έχει πολλά να πει στον πορτιέρε του όντας πλέον προπονητής της αγαπημένης του Σάο Πάουλο.

Απολαύστε την γκολάρα του Ντουντού:

What a goal from Dudu for Palmeiras v Sao Paulo!

pic.twitter.com/zAr60RSf22

— 101 Great Goals (@101greatgoals) 11 Μαρτίου 2017