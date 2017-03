Ο νεαρός τερματοφύλακας έχει όλο το μέλλον μπροστά του, όμως φροντίζει με κάθε ευκαιρία να αποδεικνύεται ότι και το παρόν του ανήκει. Ο Ντοναρούμα ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης της Μίλαν στο ντέρμπι με την Γιουβέντους και πήγε να σταματήσει μόνος του τους μπιανκονέρι. Απολαύστε τις αποκρούσεις του στο παρακάτω video.

Fantastic performance by Donnarumma yesterday against Juve. Top class from the 18 year old. pic.twitter.com/TvYrExJPPv

— Serie A News (@TransfersCalcio) March 11, 2017