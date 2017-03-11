«Με 100 άτομα σωπάσαμε 32.000 Ολυμπιακούς!» (vids)

Η παρουσία των οπαδών της τουρκικής ομάδα στην Αθήνα όπως ήταν λογικό κυριάρχησε στα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας ενώ οι φίλοι των «μαύρων αετών» έχουν γεμίσει τα social media με αναρτήσεις ότι οι 100 σώπασαν 32.000 φίλους του Ολυμπιακού.
«Παρά την απαγόρευση της μετακίνησης, οπαδοί της Μπεσίκτας βρέθηκαν στο γήπεδο και φώναζαν για 90 λεπτά, αναγκάζοντας τους γηπεδούχους να βγάλουν ανακοίνωση από τα μεγάφωνα στα τούρκικα», ανέφερε Τούρκος οπαδός στο instagram ενώ άλλος έχοντας φωτό με τους πανηγυρισμούς δήλωνε:
«Με 100 άτομα σωπάσαμε 32.000 Ολυμπιακούς», πανηγυρίζουν σε άλλους λογαριασμούς ανεβάζοντας videos και φωτογραφίες από την παρουσία των οπαδών των «μαύρων αετών» στο φαληρικό γήπεδο.
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