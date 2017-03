Ο Ντορναρούμα φιλούσε το σήμα της Μίλαν! (vid)

Ακόμα μία μεγάλη εμφάνιση έκανε ο Τζίτζι Ντορναρούμα, που κατάφερε να κρατήσει όρθια μέχρι τη τελευταία στιγμή και το πέναλτι του Ντιμπάλα τη Μίλαν. Ο κίπερ των «ροσονέρι», πεισμωμένος από τα όσα έγιναν μετά το ντέρμπι με τη Γιούβε, «πιάστηκε» από τη κάμερα να φιλάει το σήμα της ομάδας του, κάτι που ίσως δείχνει και τις προθέσεις του, σχετικά με το σενάριο που τον προορίζει για αντι-Μποφόν, όχι μόνο στην Εθνική, αλλά και τη «Μεγάλη Κυρία».

The full video of Donnarumma kissing the Milan badge as he walks out pic.twitter.com/D7tSCvf69i

— TheMilanBible (@TheMilanBible) 10 Μαρτίου 2017