Ο Χούμελς τρόλαρε τον Μχιταριάν για τα αλλεπάλληλα βραβεία (pic)

Το βραβείο για το καλύτερο γκολ του Φεβρουαρίου στην Premier League πήγε στον Μχιταριάν και ο πρώην συμπαίκτης του στην Ντόρτμουντ, Ματς Χούμελς, βρήκε πρώτης τάξεως ευκαιρία για λίγο τρολάρισμα.

«Έλα τώρα, πρέπει να είναι η 8η φορά που κερδίζεις το βραβείο. Υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι ή απλά αποφασίζεις ποιο από τα γκολ σου θέλεις να κερδίσει;», ήταν το σχόλιο του Χούμελς στο twitter, με τον Μχιταριάν να απαντά: «Χα χα χα. Είναι ποδόσφαιρο, επομένως πάντα ανταγωνιστικό Ματς. Όμως, λίγη #MickiMagic (σ.σ. μαγεία Μίκι) πάντα βοηθάει. Σ' ευχαριστώ φίλε μου».

Come on, it's like the 8th time you win this. Do they even nominate other players or do you just decide which goal you want to win with? https://t.co/ivun2YwCde

