Οι Ρώσοι έδιναν κουβέρτες στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ! (vid)

Σε μια κίνηση που αν μη τι άλλο έβαλε για λίγο στην άκρη την έχθρα που παρατηρείται ανάμεσα σε Ρώσους και Άγγλους οπαδούς, προχώρησαν οι πρώτοι, πριν από την αναμέτρηση της Πέμπτης στο Ροστόφ για τους «16» του Γιουρόπα Λιγκ.

Αντιπροσωπεία φίλων του ρωσικού συλλόγου περίμενε τους Άγγλους έξω από το γήπεδο και τους έδωσαν κουβέρτες για να μπορούν να ζεσταθούν όση ώρα θα παρέμεναν στην εξέδρα...

United fans given blankets by Rostov (via @1xBet_en) #MUFC pic.twitter.com/SppRnotLqw

— Full Time DEVILS (@FullTimeDEVILS) March 9, 2017