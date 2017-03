Με μία απίστευτη σουτάρα, ο Λακαζέτ κλείδωσε τη νίκη της Λιόν επί της Ρόμα γράφοντας το 4-2 στις καθυστερήσεις του ματς, με τους Γάλλους έτσι, να παίρνουν και προβάδισμα για την πρόκριση. Αυτό που μένει, όμως, είναι ο «άρρωστος» πανηγυρισμός του, ακόμα πιο... άρρωστος και από τη γκολάρα που μόλις είχε πετύχει.

Absolutely brilliant from Lacazette. He knows it too. pic.twitter.com/vXAraan96m

— LFCZone (@LFCZone) 9 Μαρτίου 2017