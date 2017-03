Οπαδός της Μπαρτσελόνα έφυγε και άκουσε το έκτο γκολ έξω από το γήπεδο! (vid)

Ένας νεαρός οπαδός των «μπλαουγκράνα» αποχώρησε λίγο μετά το πέναλτι του Νεϊμάρ, καθώς δεν πίστεψε ποτέ ότι θα ερχόταν και έκτο γκολ απέναντι στην Παρί.

«Δεν περάσαμε γιατί ήμασταν κακοί στο εκτός έδρας ματς, όμως κάναμε μεγάλη προσπάθεια στη ρεβάνς...» πρόλαβε να πει στην ισπανική τηλεόραση, προτού ακούσει την ιαχή από το γήπεδο και καταλάβει ότι μόλις είχε χάσει την ιστορική στιγμή...

These two left Camp Nou at 90th min thinking Barça would not qualify.

Priceless reaction when Sergi Roberto scored.pic.twitter.com/R3BnLoUyfr

— Leo Messi (@messi10stats) March 9, 2017