Τρέλα. Παράνοια. Πανζουρλισμός.

Ό,τι και να πούμε για την αντίδραση των Λίνεκερ, Τζέραρντ, Φέρντιναντ και Όουεν όταν η Μπαρτσελόνα έκανε το 6-1, μέσα θα πέσουμε!

Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Απολαύστε τους:

Steven Gerrard, @GaryLineker, @rioferdy5 & @themichaelowen's reaction to the last Barcelona goal. Amazing! pic.twitter.com/XeqeNFfsVb

— BeanymanSports (@BeanymanSports) March 8, 2017