Ο θρύλος των Ντάλας Μάβερικς, έφτασε στους 30.000 πόντους στον μαγικό κόσμο του NBA, στο τελευταίο παιχνίδι με τους Λέικερς και οι Βεστφαλοί έγραψαν στον λογαριασμό τους στο twitter:

«Έχεις πετύχει 5.546 πόντους περισσότερους από τον κόσμο που μπορείς να δεις σε αυτή τη φωτογραφία. Συγχαρητήρια»!

You've scored about 5,546 points more than there are people in this picture. Congrats, @swish41! #Dirk30k #NBA pic.twitter.com/a1zJLwTYZR

— Borussia Dortmund (@BVB) March 8, 2017