Κριστιάνο στους συμπαίκτες του: «Δεν ξέρουμε άμυνα!» (vid)

Οι «μερένγκες», όπως ακριβώς το έκαναν και στη Μαδρίτη, έτσι και στο «Σαν Πάολο» επικράτησαν 3-1 με ανατροπή της Νάπολι για να προκριθούν στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Στην ανάπαυλα κι ενώ το σκορ ήταν στο 1-0 υπέρ των «παρτενοπέι» χάρη στο γκολ του Μέρτενς, ο Κριστιάνο είπε στους συμπαίκτες του στη φυσούνα, λίγο πριν από την έναρξη του δευτέρου μέρους: «Δεν ξέρουμε να αμυνόμαστε», με τον Μαρσέλο ν' αντιδρά...

Δείτε το βίντεο:

Cristiano Ronaldo: "we do not know how to defend" pic.twitter.com/E7RxgR07Vj

