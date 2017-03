Πολλές φωνές για Σιδηρόπουλο (vids)

Πολλά, πάρα πολλά τα παράπονα των Λονδρέζων για την αντιμετώπιση που είχαν από τον Τάσο Σιδηρόπουλο και τους βοηθούς του. Ενα πέναλτι που δεν δόθηκε ποτέ, μια ανύπαρκτη κόκκινη κάρτα και η Αρσεναλ διασύρθηκε εντός έδρας από τους Βαυαρούς! Στο 20' ο διεθνής ρέφερι δεν έδωσε ποτέ πέναλτι σε ανατροπή του Γουόλκοτ από τον Τσάμπι Αλόνσο κι έτσι χάθηκε η ευκαιρία για την Αρσεναλ να βρεθεί κοντά σε ένα δεύτερο τέρμα. Στο 53' θα υποδείξει πέναλτι στην ανατροπή του Λεβαντόφσκι από τον Κοσιελνί, αλλά θα τα κάνει... μαντάρα στο χρώμα της κάρτας. Σε πρώτη φάση έδωσε κίτρινη, ωστόσο έπειτα από υπόδειξη του Καλογερόπουλου, απέβαλλε τον Γάλλο αμυντικό...

Αγγλική... οργή στα social media!

Πέραν των παικτών και των ανθρώπων της Άρσεναλ και πολλοί οπαδοί της εξέφρασαν - μέσω των social media - την οργή τους για την διαιτησία του Τάσου Σιδηρόπουλου και των βοηθών του στο ματς με την Μπάγερν. Μάλιστα γράφτηκαν και αποτυπώθηκαν ακόμα και ακραίες εκφράσεις αλλά και... βολές κατά της UEFA για την επιλογή της.

