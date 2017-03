Όταν ο Καντέ βαριέται... κάνει πάσα και τρέχει να την πάρει! (vid)

Ο Ενγκολό Καντέ μετράει ασταμάτητα χιλιόμετρα στον αγωνιστικό χώρο σε κάθε εμφάνισή του με τη φανέλα της Τσέλσι και το βράδυ της Δευτέρας, προσπάθησε να... πάει σε άλλο επίπεδο τις κινήσεις του στο γήπεδο.

Του έφυγε το κοντρόλ περί τα 20 μέτρα πιο μπροστά, όμως το έκανε να φαίνεται... πάσα στον εαυτό του, αφού έτρεξε, πρόλαβε τη μπάλα προτού βγει άουτ και μάλιστα τη γύρισε κιόλας, συνεχίζοντας τη φάση!

Δείτε το βίντεο:

When Kante gets bored he passes to himself #KanteFacts pic.twitter.com/25H9jT5l7Z

— Kante Facts (@KanteFacts_) March 6, 2017