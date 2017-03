«Λούστηκε» με τον καφέ ο Χούμελς, ξεκαρδίστηκε ο Μίλερ! (vid)

Κατά την επιβίβαση των παικτών της Μπάγερν Μονάχου στο πούλμαν της ομάδας, ενόψει και της άφιξής τους στο Λονδίνο για τον σημερινό (7/3) επαναληπτικό της φάσης των «16» με την Άρσεναλ, ο Χούμελς άφησε τον καφέ του πάνω στα πράγματα που μετέφερε για να δείξει ότι... τα είχε όλα υπό έλεγχο.

Σακάκι, παντελόνι και παπούτσια έγιναν χάλια, με τον Μίλερ να ξεκαρδίζεται μπροστά στην κάμερα που κατέγραφε το ταξίδι της ομάδας!

Δείτε το βίντεο :

Having a bad day? It could be worse... Sorry, @matshummels! pic.twitter.com/KA7Si2WWaw

— FC Bayern English (@FCBayernEN) March 6, 2017